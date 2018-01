Se billedserie Måske har flere børn trænet med de Othello spil, som de fik udleveret som gave, efter den første spildag.

Stor lyst til at flytte med alle brikkerne

Kalundborg - 29. januar 2018 kl. 19:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 10. februar er der lagt op til endnu en hyggelig brætspilsdag på Ubby Bibliotek fra kl. 10 -12.30.

- Op til skolernes efterårsferie i 2017 havde vi pæn succes med at arrangere den første brætspilsdag for børn på Ubby Bibliotek, og det er med baggrund i mange positive kommentarer fra både børn og voksne, at vi gentager arrangementet som optakt til skolernes vinterferie. Spildagen er primært for børn, men vi også glade for forældres og andre voksnes deltagelse, siger Niels Brødsgaard fra Hvidebæk Lokalråd.

Denne gang er der også spil som mølle og dam med, der almindeligvis er kendt af mange børn. Men deltagerne vil også blive præsenteret for mindre kendte varianter af disse.

- Det er i øvrigt ikke nødvendigt at have forhåndskendskab til spillene. Man skal bare have lyst til at flytte brikker, lyder det fra Niels Brødsgaard.

Arrangementet foregår stadig under overskriften »Byg Bro med Brikker«, da man gerne vil demonstrere, at brætspil bygger bro mellem mennesker.

- Spildagen krydres med, at vi får besøg og deltagelse af nogle af landets helt store brætspilskoryfæer inden for hver deres spil. Spileksperterne vil fungere som instruktører og hjælpere for spillere på alle niveauer. I lighed med første spildag vil vi også få hjælp fra Rørbys lokale danmarksmester i Othello, 18 årige Daniel Høegh, oplyser Niels Brødsgaard.

Populært at spille brætspil Ubby Bibliotek og Hvidebæk Lokalråd arrangerer spildagen i samarbejde med Peter Michaelsen, sognepræst i Rørby, og det er gennem hans enorme netværk af spilentusiaster fra hele landet, at det har kunnet lade sig gøre at tiltrække de mange hjælpeinstruktører.

Det er gratis at deltage i spildagen inklusiv forfriskninger m.m., men af hensyn til det praktiske arrangement bedes man tilmelde sig på www.kalundborgbib.dk

- I efteråret var det børn fra otte til 12-13 år, der primært deltog i spildagen, hvor der var lidt flere piger end drenge med.

- Det er blevet meget populært igen at spille brætspil, både privat og på caféer. Der er en helt anden nærhed, man oplever i forhold til at sidde alene og spille på computer mod andre, mener Niels Brødsgaard, som også får hjælp af Henning Buerup-Jørgensen til arrangementet.

Der kommer hjælpeinstruktører til følgende spil: Mølle, Dam, Othello, Go, Hnefatafl (spil fra vikingetiden) samt Trax.