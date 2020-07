Foto: Per Christensen

Tre gange så mange som normalt var ude at køre med veterantog søndag, hvor folk kunne komme på en togtur som i gamle dage.

Stor interesse for gammeldags togtur

Børn, forældre og bedsteforældre ventede forventningsfuldt på en tur tilbage i tiden, imens mænd i blå uniformer og kasket sørgede for, at alle fik en papirbillet i hånden.

En gruppe havde taget plads i en af de gamle togkupéer med skydedør og læderbænke, hvor de indtog medbragt kaffe og morgenbrød, alt imens kornmarker, træer og gårde gled forbi uden for vinduet.

Efter 20 minutters kørsel ad de gamle skinner, der sidste gang blev brugt til offentlig togdrift i 1971, tårnede den gamle sukkerfabrik op forude og varslede om, at toget var ankommet til trinbrættet i Gørlev, hvor der var mulighed for at strække benene og få sig en sodavand eller kop kaffe.