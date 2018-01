Stor interesse for at drive kiosk på station

Se billedserie 7-eleven kiosken lukkede den 31. december 2017, men der åbner nok en ny kiosk. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Kalundborg - 05. januar 2018 kl. 14:22 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50-årige Michael Zachariasen har tidligere arbejdet 11 og et halvt år i 7-Eleven kiosken på Kalundborg Station, som blev lukket ved årskiftet på grund af faldende omsætning.

- Jeg har søgt om leje lokalet. Så har jeg mulighed for at vise, at man godt kan få kiosken til at give overskud, siger Michaeel Zachariasen, som i øjeblikket er buschauffør.

Lige nu afventer han svar fra DSB om han får kontrakten.

Pressevagten fra DSB oplyser, at der har været stor interesse for at drive kiosken videre, men at DSB først kommenterer yderligere på sagen, når kontrakten er underskrevet.

Michael Zachariasen vil få hjælp af sin kone Gitte Zachariasen, som også tidligere har arbejdet i kiosken i syv år.

Ifølge Michael Zachariasen blev hans interesse positivt modtaget hos DSB, fordi han tidligere har arbejdet i kiosken.

Men da han for nylig ringede for at høre på, hvor langt sagen var, fik han at vide, at der var andre som var interesseret, og der skulle kigges på hvem, der kunne stille med den største garanti.

Derfor kan Michael Zachariasen ikke gøre andet end at vente på DSB's beslutning.

Mange folk har kritiseret lukningen af 7-Eleven kiosken, som også solgte billetter til toget.

- Vi har fået at vide, at vi ikke må sælge togbilletter. Nu er vi ved at høre Movia, om vi må sælge billetter for dem, men det ved vi ikke endnu, siger Michael Zacharisasen.

DSB oplyser til generel baggrund, at billetsalget kræver oplæring af personale, og hvis salget af billetter er for lille, så er det ikke økonomisk rentabelt.

Ægteparret håber på, at de får lov til at drive kiosken i lokalet.

- Vi har været glade for at stå i kiosken og snakke med kunderne, siger Gitte Zachariasen.