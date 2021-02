Artiklen: Stor interesse for at anlægge nye solcelleanlæg

Interessen for at anlægge nye solcelleanlæg er stærkt stigende i Kalundborg Kommune.

I den anledning har Kalundborg Kommune udarbejdet et udkast til et kommuneplantillæg, der skal lette vejen for at anlægge større solcelleanlæg, og skabe nogle generelle, kommunale retningslinjer for, hvad kommunen lægger vægt på i forbindelse med etableringen.