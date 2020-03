Gymnasiefesten på Kalundborg Gymnasium er normalt en stor tilbagevendende begivenhed. I år vælger gymnasiet imidlertid at udskyde festen, på grund af frygt for Coronavirus. Arkivfoto

Stor gymnasiefest udskudt på grund af frygt for Coronavirus

På Kalundborg Gymnasium besluttede ledelsen fredag eftermiddag at udsætter den store gymnasiefest, der skulle have fundet sted næste fredag på ubestemt tid.

Fredag holdt statsminister Mette Frederiksen (S) pressemøde omkring Coronavirus. Her anbefalede hun at aflyse alle større arrangementer med mere end tusinde deltagere. Det var på denne baggrund, at man på Kalundborg Gymnasium traf det usædvanlige skridt.