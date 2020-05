Stor genopblomstring af Kalundborg i pinsen

Coronaen slipper vi ikke for, men holder vi os indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så er der mulighed for igen at sætte gang i løjerne i Kalundborg til pinse, hvor Kordilgade og de øvrige handelsgader skal strutte af saft og kraft og optimisme ovenpå et par alt for stille måneder.