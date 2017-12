Mobning er et problem på lokale skoler, men det er meget forskelligt hvordan skolerne håndterer mobning. Foto: Per Christensen

Stor forskel på lokale skolers mobbepolitik

For eksempel instrueres personalet på nogle skoler i tegn på mobning, så de voksne kan være opmærksomme på, og hurtigt gribe ind når der opstår problemer. På andre skoler giver man digitale og socialde medier ekstra opmærksomhed, mens flere skoler forkuserer på et samarbejde med forældre og elever i forebygningen af mobning.

I denne rapport blev det fremhævet, at et fælles mobbesyn på den enkelte skole er essentielt for at forebygge og bekæmpe mobning. Samtidig understregede rapporten også, at alle aktører på en skole bør vide, hvordan de forebygger og håndterer mobning, da mobning kan opstå mange forskellige steder.