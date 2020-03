Stor forårsfest bliver til stor efterårsfest i Tømmerup

- Det har været tre meget hårde dage, men nu er det endelig lykkes at finde en ny dato for festen, fordi vi naturligvis var nødt til at aflyse den 28. marts på grund coronavirussen. Men når der er fire forskellige kunstnere, som skal have deres kalender til at gå på, så tog det sin tid at finde frem til lørdag den 21. november, som er den nye dato for dansktop-festen, der nu bliver til en efterårsfest i stedet for en forårsfest, fortæller en lettet arrangør Jack Nielsen, Tømmeruphallens Cafeteria.