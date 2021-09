Gruppen bag Den kommende Børne- & Ungefestival er fra venstre Mette Lynge Nielsen, Børn og ungemedarbejder i den boligsociale Helhedsplan Tryghed og Trivsel Kalundborg, Henrik Lykke, Y-Camp, frivillig Ditte Julie Rosendahl-Kaa, Freja Hilding Lamhauge fra Kvindenetværk Kalundborg samt Kasper Greve Sørensen, Ung Kalundborg. Privatfoto

Stor festival for børn og unge

Kalundborg - 06. september 2021 kl. 07:35 Kontakt redaktionen

På lørdag den 11. september går det løs i og udenfor ungdomsskolen på Skovbrynet, når et godt samarbejde mellem UngKalundborg (ungdomsskolen), Tryghed og Trivsel, Y-Camp samt Kvindenetværk i Kalundborg munder ud i en række spændende og underholde aktiviteter, der er rettet mod børn og unge fra tre til 18 år.

Klokken 10 åbner festlighederne, som er tilrettelagt sådan, at det er for de yngste først og efterhånden som dagen skrider frem, så er underholdningen og aktiviteterne mere noget, der retter sig mod de lidt ældre årgange.

Dagen byder på hoppeborge, ansigtsmaling, popcorn, pandekagevogn, opvisning af Thai bokseklubben, fodbold og leg og så dukker Integrationsrådet og politiet også op.

På scenen kan man opleve børneunderholdning, sang og bevægelse, trylleri og så kommer værterne Hav og Kamal fra P3 op og det samme gør det danske band NODE fra kl. 15.

Freja Hilding Lamhauge fra Kvindenetværk Kalundborg fortæller, at igennem de mange møder og netværk, hun har holdt gennem de seneste to år, har flere aktører sagt, at de drømmer om at lave noget mere for børn og unge.

- Efter nogle netværksmøder i anden forbindelse opstod ideen til en festival. Og når først sådan en ide opstår, skynder jeg mig altid at samle alle dem, som kunne være interesseret i netop og lave sådan et arrangement. Lynhurgtigt tegnede der sig et fantastisk billede af en masse frivillige foreninger og virksomheder, som var med på ideen, fortæller Freja H. Lemhauge.

Blandt de frivillige hjælpere er Ditte Julie Rosendahl-Kaa, som tog den meget omfattende opgave med at koordinere hele festivalen og søge om tilladelser både det ene og det andet sted.

- Jeg vil gerne hjælpe til, fordi jeg synes, det er en rigtig god ide med en festival for børn og unge. Og så kan jeg godt lide at hjælpe og være med til at skabe noget og få folk til at arbejde sammen på tværs, derfor sagde jeg ja til at hjælpe, forklarer Ditte Julie Rosendahl Kaa.

Ildsjælene bag festivalen har fået økonomisk støtte fra Liv i Kalundborg puljen og Red Barnet.

UngKalundborg er en smeltedige af Ungdomsskolen, ungdomsklubberne og crossklubberne i Kalundborg Kommune med Kasper Greve Sørensen i spidsen.

Han glæder sig til at være en del af Børne- og Ungefestivalen og til at dette bliver en årlig begivenhed i Kalundborg.

- Vores vigtigste mål er, at alle unge i Kalundborg kommune får lige præcis den ungdom de ønsker og at de unge har fritidsaktiviteter, som de ønsker at deltage i og vokse med.

- De unge skal tage aktiv del i deres fritid og være motiverede til at tage ansvar for ungdomslivet og udvikle sig til at blive glade og ansvarsfulde voksne.

Naturligt vi er med

- Y-Camp er som fritidsjob- og ungevirksomhed drevet for og af unge og det er derfor helt naturligt, at vi er med til at skabe en ungefestival i Kalundborg. Kulturaktiviteter for børn og unge kan ikke prioriteres nok. Her går dannelse, nysgerrighed, inspiration, viden og nye fællesskaber hånd i hånd som er et essentielt og grundlæggende DNA i Y-Camp, forklarer Henrik Lykke,

Stifter, Y-Camp. Mette Lynge Nielsen er børn- og ungemedarbejder i den boligsociale Helhedsplan Tryghed og Trivsel Kalundborg. Hun har også været med i gruppen bag festivalen, som i løbet af blot to måneder har fået stablet aktiviteten på benene.

- For mig handler det om at hjælpe beboere til at trives og føle tryghed, hvor de bor. Det sker igennem bl.a. rådgivning, hjælp til selvhjælp og igennem diverse aktiviteter med og for beboerne.

Tryghed og Trivsel er der for alle beboere som bor i Sct. Olaiparken, Klosterparken, Absalonparken, Rosenhaven, Munkesøparken samt Cæcilieparken.