Stor dansk rapper giver virtuel koncert

De fem institutioner er FGU Nordvestsjælland, HF og VUC Nordvestsjælland, Odsherreds Gymnasium, Stenhus Gymnasium og EUC Nordvestsjælland herunder Allikelund og Slotshaven Gymnasium. Det er første gang, at flere uddannelsesinstitutioner på denne måde går sammen om at afholde en fælles virtuel koncert.

- Vi ønsker at gøre noget for vores unge i disse corona-tider, hvor deres sociale liv er blevet meget begrænset. På EUC Nordvestsjælland oplever vi virkelig, hvordan vores elever bakker op om alle de forskellige restriktioner. Alle udviser stor ansvarlighed i forhold til, at vi passer på hinanden, og det vil vi gerne sige dem mange tak for. Derfor var vi flere uddannelsesinstitutioner, der gerne vil give de unge denne koncert, siger en begejstret direktør på EUC Nordvestsjælland, Steffen Lund.