Se billedserie Fra venstre er det sekretær i Kalundborg Lokalarkiv, Jens-Jakob Gross, formand Mogens Hansen, kasserer Preben Jensen, Marianne Olsen, næstformand Niels A. Jensen, Henning Hansen samt filialdirektør Klaus Koksby Hansen, der var den glade budbringer for den anonyme giver. Foto: Jørn Nymand

Stor anonym pengegave til lokalarkiv

Kalundborg - 27. april 2019 kl. 11:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sparekassedirektør Klaus Koksby Hansen, Sparekassen Sjælland-Fyn i Kalundborg havde god grund at smile ekstra meget onsdag, da han var udvalgt til at være den, der skulle overrække en meget uventet pengegave til Kalundborg Lokalarkiv.

- Jeg fik en opringning fra sparekassen, men havde ikke lige tid til at tage telefonen. Jeg troede, det måske handlede om gebyrer eller noget lignende. Så ringede sparekassen igen, og så måtte det være vigtigt, fortæller kasserer i Kalundborg Lokalarkiv, Preben Jensen.

- Jeg ved godt, at det var en lidt kryptisk besked, jeg gav dig, forklarer Klaus Koksby Hansen.

Onsdag mødtes de så i sparekassens lokaler - bestyrelsen fra lokalarkivet og sparekassedirektøren - hvor Klaus Koksby Hansen endelig kunne løfte sløret og fortæller, at en anonym giver har doneret 50.000 kr. til Kalundborg Lokalarkiv.

Det var en nyhed, der blev modtaget med meget stor overraskelse, forbavselse og glæde. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne havde talt sammen om, at det nok handlede om at de skulle have et beløb, og var det 5.000 kr., så ville det være dejligt, og blev det 10.000 kr., så var det fantastisk. Men 50.000 kr. havde ingen fantasi til at drømme om.

De fyldte kaffekopper stod derfor uberørte et stykke tid, mens de fremmødte bestyrelsesmedlemmer sundede sig.

Formand Mogens Hansen gjorde klart, at man lige havde brug for at tænke over, hvordan man kan takke den anonyme giver. Klaus Koksby Hansen, som kender identiteten på giveren, havde lovet at viderebringe en besked fra lokalarkivet.

Der fulgte et brev med til Kalundborg Lokalarkiv fra den anonyme giver, hvor vedkommende bl.a. skriver:

»Jeg har med interesse fulgt jer i et stykke tid, og glæder mig over jeres arbejde og indsats for det lokalhistoriske i Kalundborg og omegn. Det er en fornøjelse at se, at I med frivillig arbejdskraft, kan løfte så mange opgaver. Jeres bøger om Kalundborg syntes jeg specielt meget godt om.

Derfor har jeg besluttet, at give jer en gave i form af en sum penge. Jeg håber I vil modtage gaven og anvende den til at fortælle endnu flere historier om Kalundborgs fantastiske historie.

Der er ingen begrænsninger på hvilke ting, I må anvende pengene til, det bestemmer I helt selv.«

Det er vist aldrig sket tidligere, at Kalundborg Lokalarkiv har modtaget en pengegave fra en privatperson. Derimod er man afhængig af de årlige tilskud fra Kalundborg Kommune. Men med den anonyme donation, så bliver der pludselig råd til at realisere nogle af de indkøb, man har haft talt om i bestyrelsen.

Det handler bl.a. om teknisk udstyr som programmer, der gør det nemmere at søge oplysninger frem.

- Jeg betegner det som et stort klap på skulderen for det arbejde, der bliver lavet i lokalarkivet af vores 16 medarbejdere, sagde arkivformand Mogens Hansen.

At det blev i sparekassen, pengene skulle overrækkes, passer fint i tråd med, at det faktisk var fra Holbæk Amts Sparekasse i Kalundborg, at arkivet modtog sit første beløb, da lokalarkivet blev oprettet i december 1958. Dengang fik man 100 kr. af sparekassen til opstart af lokalarkivet.