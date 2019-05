Roberto da Cruz, Autohallen, har fået lavet en stor check til Kalundborg Rock?er, som Morten Brændholt, KGB, med glæde tog imod. Foto: Jørn Nymand

Stor anerkendelse af det frivillige arbejde

Hvis vi vil have et fyrtårn i Kalundborg, så må vi også støtte det. Og jeg synes, det er et fantastisk stort stykke frivilligt arbejde, der bliver lavet hvert år i forbindelse med Kalundborg Rock'er. Det har jeg stor respekt for. I år har man oven i købet lagt endnu flere kræfter i det fra de frivillige, da festivalen løber over tre dage.

- Danmark er et stort foreningsland, hvor mange mennesker arbejder frivilligt for bl.a. at kunne tilbyde en masse aktiviteter, som vores børn eksempelvis kan benytte sig af. Jeg synes, man bør anerkende det store arbejde, siger Roberto da Cruz, Autohallen Kalundborg på Slagelsevej.

Derfor overrakte han for nylig en check på 9.000 kroner til Morten Brændholt, der repræsenterer KGB og samtidig også de tre øvrige foreninger, som er garanter for, at kalundborgenserne og mange andre kan komme til musikfesitivalen Kalundborg Rock'er fra den 8. til den 10. august i år. De øvrige foreninger bag festivalen er Viskinge Badmintonklub, Kalundborg Badmintonklub samt Old SBI. - De frivillig er med til at gøre opmærksom på Kalundborg, så det ikke er nabobyerne, der udelukkende bliver talt om. Roberto da Cruz er selv en flittig gæst til Kalundborg Rock'er, og han glæder sig hvert år til begivenheden, hvor man møder en masse mennesker og nyder musikken.

Morten Brændholt fortæller, at det naturligvis spiller en stor rolle for de involverede foreninger, at de har mulighed for at tjene penge på Kalundborg Rock'er.

- Men, når vi står på pladsen, solen skinner og tusindvis af festivalgæster hygger sig, de drikker en øl og musikken spiller, så kan vi godt se på hinanden og bare nyde det. Det er blandt de store øjeblikke for os frivillige. Sådan håber vi også, det bliver i år, hvor vejret for en gang skyld meget gerne må blive varmt og tørt og ikke blæsende og køligt.

Omkring 500 frivillige personer er involveret i arbejdet med Kalundborg Rock'er, som i år gennemføres for 20. gang.