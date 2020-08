Artiklen: Stor 75 års jubilæumssæson i vente for FDF'erne

I denne uge satte FDF Ubby gang i endnu en sæson, hvor otte voksne ledere og seks unge assistenter står klar til at møde nye og gamle medlemmer med en masse sjove aktiviteter for børn og unge i alle aldre.

- I FDF udforsker vi naturen, synger, leger, laver mad over bål og en masse andre skøre ting, hvor fantasien får frit spil, fortæller kredsleder Michael Rasmussen.

Denne sæson er noget helt særligt, for FDF Ubby fylder nemlig 75 år i februar 2021. Det bliver markeret med en masse spændende aktiviteter i løbet af sæsonen.

- Vi har blandt andet planlagt en stor fødselsdagsweekend for alle medlemmer på vores lejr Strandlyst. Vi vil også lave et par dage med arrangementer for alle byens børn i vinterferien, lyder det fra kredslederen.