Politiet fik fat i en stor mængde hash, skunk og hasholie i forbindelse med standsning i Gørlev af en bil med to mænd i.

Stoppet med stor mængde hash i bilen

Kl. 22.15 lørdag blev to 30-årige mænd fra Holbæk standset, da de kørte i en personbil ad Algade i Gørlev. Føreren var påvirket af euforiserende stoffer, så han blev sigtet og anholdt. Patruljen ransagede bilen, hvor der blev fundet 2,7 kilo hash, 758 gram skunk, seks ampuller med cannabisolie og en større mængde tomme pølsemandsposer, rygepapir, to vægte og et større femcifret kontantbeløb, som politiet mistænkte var indtægt fra narkosalg.