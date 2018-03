Stopper efter 24 år som formand

77-årige Hermann Hansen havde besluttet sig på forhånd, at han ville stoppe som formand for Kalundborg Lyngs Beboerforening.

- For Ruth og mig har det været en form for livsstil at være i bestyrelsen og bo her i området, siger Hermann Hansen, som er lykkelig for at nye, engagerede kræfter er trådt ind i bestyrelsen.