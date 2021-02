Støtten er brugt og nu kradser krisen for alvor

I det coronaramte Danmark er der ingen aktuelle lyspunkter for kulturområdet og oplevelsesindustrien, og biografejer Annette Sønder Nielsen fra Kino Den Blå Engel i Kalundborg er en af dem, der er hårdt ramt på trods af stor lokal opbakning.

- Jeg er rørt og dybt taknemmelig for hjælpen og for indsamlingen, der gav os flere måneders henstand. Men nu er indsamlingen gået i stilstand, pengene er brugt til at betale regninger og husleje, og udsigterne aktuelt er ikke gode. Coronasituationen er stadig alvorlig, og jeg tror, at kulturområdet og oplevelsesindustrien er dem, der bliver lukket op for til allersidst for at bremse smitterisikoen mest muligt.