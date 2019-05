Se billedserie Last To Know med forsanger John Thrane, Mogens Gotlob på trommer, Henrik Mathiesen, guitar, og Jens Thingvad, bas. Foto: Per Christensen

Støttekoncerten er nu reddet

Kalundborg - 20. maj 2019 kl. 16:51 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coverbandet Last To Know fra Kalundborg har nu reddet bandets støttekoncert til det store Kræftens Bekæmpelse-arrangement »Stafet For Livet« i Munkesøen lørdag den 25. maj fra at blive aflyst, oplyser trommeslager Mogens Gotlob.

- Vi havde sagt ja til at spille gratis for at støtte en god sag, men da jeg fik set deres lydanlæg, passede det slet ikke til en rockkoncert. Og da det er et velgørende arrangement, hvor hver en krone tæller, er der ikke råd til at betale professionel lyd og lys. Men - så gik vi i aktion i stedet for at aflyse, fortæller Moegns Gotlob.

- Vores faste lydmand Let's Go Lyd & Lys har givet et flot tilbud på lys og lyd til koncerten og vil give sine arbejdsstimer gratis. Resten af beløbet har vi skaffet en sponsor til - CH System, fortæller Mogens Gotlob.

- Kræft fylder så meget for rigtigt mange mennesker, så vi vil gerne bakke op, siger Mogens Gotlob.

Last To Know går på scenen lørdag den 25. maj kl. 20.45 og spiller ét langt sæt frem til ved 22-tiden. Kl. 22.30 holder arrangørerne en lys-ceremoni.

Udover cover-rockbandet vil der i løbet af lørdag og søndag være forskellig underholdning på scenen i Munkesøen.

Last To Know fortolker rockhits, oprindeligt spillet af Rolling Stones, Gasolin', Status Quo, Eagles og D-A-D. Bandet består af Mogens Gotlob på trommer, forsanger John Thrane, Henrik Mathiesen, guitar, og Jens Thingvad, bas.