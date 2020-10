Støttekoncert med crazy hits og hygge

For Kenneth Vester, som er forsanger og spiller guitar i det lokale band Move Out, er Kino Den Blå Engel samlingsstedet i byen, hvor man både kommer med sin venner og familie for se film, stand up og koncerter, og da han hørte, At Kino Den Blå Engel trængte til en økonomisk håndsrækning i denne tid, fik han idéen til at lave en støttekoncert.