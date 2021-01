Tre lokale foreninger modtager støtte fra Trygfonden. En af dem er Havnsø Havnebad, der har købt 31 svømmeveste for pengene, fortæller formand Søren Møberg-Poulsen.Foto: Anna Egeris Karstoft

Støtte til svømmeveste og livreddende førstehjælp

- Pengene er blevet brugt til at indkøbe 31 svømmeveste, der skal bruges i forbindelse med den vandtrampolin, som vi har indkøbt for nogle af pengene i kommunens »Få det fikset«-pulje, fortæller Søren Møberg-Poulsen, der er formand for Havnsø Havnebad.