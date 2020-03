Støtte til ny erhvervsklasse

På deres møde onsdag aften besluttede et enigt Børn- og Familieudvalg at imødekomme en ansøgning om 84.300 kroner i støtte til samarbejdet mellem Høng Skole, Gørlev Skole og Kalundborg Ungdomsskole omkring en ny erhvervsklasse.

- Vi mener, at det er et rigtig godt og spændende initiativ, siger formand Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Erhvervsklassen er et alternativt tilbud til den almindelige undervisning rettet mod ikke-uddannelsesparate drenge i 8. klasse på de to skoler.

Ideen er at gengive eleverne motivationen til at gå i skole, og erhvervsklassen strækker sig over et ti uger langt forløb, som slutter i maj måned i år. Undervejs kommer eleverne både i erhvervspraktik og får undervisning af flere gæstelærere. Derefter skal eleverne tilbage i den almindelige folkeskole.