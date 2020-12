Støtte til foreninger og huse reelt på plads

Såkaldte trivselsmidler til Kalundborg Kommunes 4500 ansatte, (uventet) støtte til kommunens 19 forsamlingshuse - og en ekstra økonomisk håndsrækning til kommunes 86 foreninger med medlemmer under 25 år. I alt godt og vel to millioner kroner.

Det hele faldt på plads på økonomiudvalgets møde onsdag. Det hører med til historien, at forslagene, som er stillet af partierne bag budgetforliget for 2020 (R, DF, K og V) ikke formelt er på plads endnu. Det sker først på kommunalbestyrelsens møde i næste uge.

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten, har tidligere givet udtryk for støtte til forslaget - men også, at det politiske flertal efter hans opfattelse er for fedtet:

Det er også baggrunden for, at kommunalbestyrelsen understøtter alle kommunale enheder med en mulighed for at skabe yderligere trivsel blandt ansatte i Kommunen.