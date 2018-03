Se billedserie Josefine Bang Petersen, Damborg Isenkram i Kalundborg, har masser af de fine elefanter fra Elephant Parade. De fås i alle størrelser. Foto: Charlotte Koefoed

Støt elefanterne med en elefant

Kalundborg - 26. marts 2018 kl. 20:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Damborg Isenkram i Kalundborg har man for tiden en hel elefantparade i butikken.

De får i alle størrelser lige fra de store på 30 centimeters højde til bittesmå, som blandt andet fås som nøgleringe.

- Og så har vi nogle helt store tilbage, som man selv kan male på, fortæller Josefine Bang Petersen fra Damborg Isenkram.

Elefanterne kommer fra Elephant Parade, hvor kendte kunstnere designer elefanter i autentisk størrelse. De kunstneriske elefanter sælges efterfølgende på auktion til fordel for truede asiatiske elefanter. De økonomiske midler, der bliver rejst gennem Elephant Parade, går til at støtte den truede asiatiske elefant. Foruden beløb til at holde Elephant Parade verden over og honorar til kunstnerne, går de økonomiske midler, der bliver rejst, via den engelske NGO Elephant Family, blandt andet til at bygge elefanthospitaler og opkøbe jord for at skabe elefantkorridorer, hvor tykhuderne kan vandre frit mellem beskyttede områder.

Ét af de største problemer for den asiatiske elefant er nemlig, at bebyggelse, skovrydning mv. afskærer elefanterne fra essentielle leveområder.

Besøgte et elefanthospital

Ideen til Elephant Parade blev født af hollænderen Marc Spits under en rejse i Thailand i 2006. Her besøgte han et elefanthospital og mødte babyelefanten Mosha, der havde fået verdens første benprotese efter at have mistet det ene ben ved en landmineeksplosion.

Marc Spits oplevede, hvordan de asiatiske elefanter havde hårdt brug for støtte, og sammen med sin søn Mike Spits grundlagde han Elephant Parade. Målet var at blive en af verdens største finansielle støtteorganisationer for bevarelse af de asiatiske elefanter.

Elephant Parade så første gang dagens lys i Rotterdam i 2007 og har siden været holdt i Antwerpen, Amsterdam, Emmen og London samt København, Milano, Singapore, Istanbul og New York.