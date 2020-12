Se billedserie Aktivitetskoordinator Mei Kanstrup, Vores Kalundborg, understreger vigtigheden af at handle lokalt. Foto: Eva Lyng Johansen

Støt din sportsklub, skole og plejehjem - handl lokalt

Kalundborg - 02. december 2020

Når man handler lokalt, holder man rigtig mange hjul i gang - ikke bare handelslivets. Et sundt, aktivt og attraktivt lokalsamfund er afhængigt af, at dem der bor der, også handler i de lokale butikker.

Skatter og afgifter er vores bidrag til fælleskabet - til børnetandplejen, militæret, folkeskolen og sygehusene.

Det er vi alle klar over. Men at vi faktisk selv har indflydelse på, hvor mange gange vores skat skal gavne og støtte børnetandplejen, militæret, folkeskolen og sygehusene, det er vi mindre klar over.

Men man kan faktisk sætte et ret tydeligt aftryk på det.

Når man hyrer en lokal håndværker, køber et par nye strømper eller får sig en klipning, så betaler man både for en vare og til fællesskabet. De penge, man giver tømreren, tøjforhandleren og frisøren, er både løn og skatter - lige her, hvor man bor og lever.

Det er løn, der gør, at tømreren kan tage sin familie med ud at spise; at tøjhandleren kan gå i biografen og frisøren kan sende sine børn til gymnastik. Og hver gang, det sker, er der et nyt led, som får løn og gavn af det og betaler skat - lige her, hvor vi bor og er.

Det er de samme penge, som man holder lokalt, som er med til at sikre, at sportsklubben kan få nye træningsdragter, og handelsstandsforeningen kan hyre en julemand i december. Og det er håndværkerens, tøjhandlerens og frisørens skat, som muliggør en lejrskole til skolen og en ekstra varm hånd på plejehjemmet.

- Når man betaler penge for en vare, man køber i udlandet, så er det sidste gang, ens penge kommer til at generere et skatteprovenu til gavn for os i Danmark - hvis det da overhovedet genererer et skatteprovenu til gavn for nogen. Når man køber ind i tech-giganternes onlineshop, så sender man penge ud af ens lokalområde. Og man skal nok ikke forvente, at Wish eller Amazon kommer og støtter den lokale sportsklub eller det lokale erhvervsliv.

- Så hvis du vil gavne dit eget lokalområde, så skal du handle lokalt, understreger aktivitetskoordinator Mei Kanstrup, Vores Kalundborg.

Den lokale handel er iøvrigt også med til st holde huspriserne oppe. For uden attraktive butikker i byen falder lysten til at bosætte sig i området, og dermed falder huspriserne.