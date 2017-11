Årets julebanko i Kalundborg overgår de tidligere år med gevinster for omkring 100.000 kroner. Foto: MIe Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Største julebanko nogensinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Største julebanko nogensinde

Kalundborg - 25. november 2017 kl. 09:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 6. december er der lagt op til det største julebanko nogensinde, når H.F. Vestsjællands Venner fylder Kalundborg Hallen med spændte bankospillere, som skal spille om gevinster med en samlet værdi på cirka 100.000 kroner.

- Bankospillet går i gang kl. 18.30, men vi åbner dørene kl. 16.45, der plejer nemlig at stå 150 bankogæster og vente på at komme ind. Og det er klart, at vi er super lykkelige for alle de flotte gevinster, vi har fået samlet ind. Vi har aldrig fået så mange og så flotte gevinster, siger Niels-Erik Sørensen fra H.F Vestsjællands Venner.

Der er ca. 75 gevinster i bankospillet samt meget flotte ekstra gevinster som et 43 tommer stort tv fra Punkt 1, et halvt års forbrug af brød fra Meny. Det er en præmie til en værdi på omkring 5.000 kr, og vinder man den, kan man hver dag i et halvt år hente et frisk brød i et halvt år.

Blandt ekstragevinsterner er også en vaskemaskine fra Punkt 1 til en værdi af 6000 kr.

- Vi har selvfølgelig også sidegevinster - bl.a. 75 gavekort til en middag i Kalundborg Hallens Restaurant. Der er også en kupon i annoncerne, som man kan klippe ud og tage med i hallen 6. december. Afleverer man den, deltager man i lodtrækningen om en månedsmenu hos Den Tykke Kok til 10 personer. Gevinsten har en værdi af 1480 kr. Niels-Erik Sørenen oplyser videre, at til julebankospillet vil der være en stor tombola med 100 gevinster, og her er hovedgevinsten et gavekort til Meny på 3000 kr.

- Sidste år deltog 548 bankogæster, så vi håber da på, at lige så mange vil være med i år, lyder det fra Niels-Erik Sørensen.