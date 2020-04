Se billedserie Selvom der i øjeblikket undervises per sms og telefon på FGU Handel og Service i Svebølle, oplever underviser Heidi Jensen, at der er mere tid til hver enkelt elev under Coronakrisen. Privatfoto

Større fokus på den enkelte elev i coronatid

Kalundborg - 01. april 2020

Normalt har FGU-eleverne travlt med at lave gravbuketter, foræringsbuketter og store og små sammenplantninger på værkstedslinjen Handel og Service i Svebølle.

- Mange af de unge har lidt krudt i måsen og har lidt svært ved at sidde stille i mange timer, siger deres underviser Heidi Jensen, der selv er uddannet blomsterdekoratør.

To tredjedele af elevernes undervisning består normalt af praktiske opgaver, men det er der lavet gevaldigt om på i denne tid, hvor eleverne er hjemsendt for at afbøde smitten med coronavirus.

Da Heidi Jensen ikke kan være fysisk til stede sammen med eleverne, klarer hun kommunikationen over sms og telefon og har desuden været nødt til at skrue op for teorien og ned for praktikken.

- Det kan jo være lidt svært. Gud ske lov havde vi allerede sådan et projekt kørende, der hedder »Bliv din egen boss«, fortæller hun og forklarer, at projektet går ud på, at eleverne skal forestille sig, at de skal åbne deres egen virksomhed.

Eleverne har kastet sig over projekter om at åbne alt fra et dyreinternat til en bilforhandler, en blomsterbutik og en boghandel.

Og fra dag til dag sætter Heidi Jensen de 14 elever i gang med forskellige opgaver over sms og telefon som for eksempel at læse op på købeloven, lave reklamer for deres produkt, designe et virksomhedslogo og undersøge konkurrenterne.

- Det er klart en omvæltning for de unge. Pludselig ser de sig selv sidde og arbejde med noget skriftligt hele tiden hjemmefra. Det er en udfordring, når det er nogle unge med meget krudt i røven, siger Heidi Jensen om sine elever, der går på produktionsgrunduddannelsen på FGU som forberedelse til en erhvervsuddannelse eller et arbejde.

Mere tid til den enkelte

På trods af de store omvæltninger i hverdagen er Heidi Jensen dog blevet meget positivt overrasket over sine elever, der har vist sig at være utrolig samarbejdsvillige.

- Det, der virkelig har overrasket mig positivt, er, at de er let kontaktbare. De tager telefonen. Det synes jeg er helt vildt godt, og de vil smaddergerne lave noget, fortæller hun og tilføjer, at der også er blevet mere tid til den enkelte elev, da hun i øjeblikket taler i telefon med alle sine elever hver eneste dag.

- Hvis de sidder 10-12 elever sammen, er der bare ikke den samme tid i forhold til hver enkelt, og nogle er lidt forfængelige i forhold til at spørge om noget. Her kan de bare give den fuld los og er ikke bange for at spørge om noget som helst, forklarer hun om de daglige telefonsamtaler, som hun mener fungerer mindst lige så godt, hvis ikke bedre, end den almindelige klasseundervisning, fordi der er mere ro og overblik i forhold til den enkelte elev.

Derfor er ambitionen også at tage erfaringen med tilbage til Svebølle og gøre mere ud af en-til-en-undervisningen, når eleverne på et tidspunkt vender tilbage til skolebænken.

- Der er nogle, der virker som om, de bare sidder og laver deres ting, men som måske er blevet stoppet af et spørgsmål, som var lidt svært, så jeg vil gøre mit for at prøve at nå rundt til alle, siger hun.