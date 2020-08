Se billedserie Mathias Dyhr Rothmann har vundet adskillige DM-titler og skal nu kæmpe for den nationale ære ved EuroSkills i Østrig.

Stjernekok skal op mod Europas bedste

Kalundborg - 05. august 2020 kl. 19:32

Den tidligere kokke-elev på Restaurant Næs på Røsnæs, Mathias Dyhr Rothmann, skal dyste mod Europas allerbedste kokke. Det står klart, efter at den 20-årige kok har vundet udtagelseskonkurrencen til Euroskills.

Dermed får Rothmann mulighed for at føje flere pokaler til et i forvejen bugnende pokalskab. Rothmann har tidligere vundet guld til DM i Skills i 2019 og til Nordisk Mesterskab for kokkeelever i 2018. Han er desuden kåret som Årets Kokkeelev i 2018 og 2019.

- Jeg glæder mig helt vildt til EuroSkills. Det er jo en stor mulighed for at udvikle mig selv og få nogle nye erfaringer. Og så ser jeg frem til at møde en masse mennesker, der er lige så passionerede for deres fag, som jeg er, siger Mathias Dyhr Rothmann, der er uddannet kok fra Kokke- og tjenerskolen ZBC Slagelse og fra Restaurant Næs i Røsnæs.

Nu er den talentfulde kok startet som kok på Michelin-restauranten Hotel Frederiksminde i Præstø. Ved udtagelseskonkurrencen skulle deltagerne lave en tre retters menu til fem personer - på fire en halv time. Og han vandt med en hovedret, der består af kylling med souffle fars, stegte hjerter og urter, turneret squash, porre pocheret i buerre monté med porre kompot, polenta med tomatconcassé og karamelliseret bagt løg og sauce på brunet smør. Desserten, petit four, var Mathias Dyhr Rothmann spændt på - mest fordi det har været svært at træne under de mange corona-restriktioner.

- Det er svært at lave en tempereret chokoladeskal, når det er 26 grader udenfor og både ovne og komfurer kører i køkkenet, forklarer han.

EuroSkills bliver afviklet til januar i Østrig, og om en måned begynder Rothmann træningen på Kokke- og tjenerskolen, hvor landsholdstræner Kristian Nissen Arlet er klar med assistance.