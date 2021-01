En indbrudstyv stjal elektronik for flere tusind kroner og bagefter en bil til at køre det væk i. Foto: FotoWare

Stjal masser af elektronik og en bil til at køre det væk i

Bregninge: En indbrudstyv var for alvor på spil på Sultenkrog mellem Bjergsted og Bregninge lørdag aften, hvor der blev stjålet genstande for adskillige tusinde kroner.

Ifølge politiets døgnrapport blev indbruddet begået mellem klokken 18.00 og 21.20, hvor tyven kom ind via en bryggersdør ved at knuse en rude i døren.

Tyven formåede at stjæle en forstærker, to Playstation 4 inklusive seks spil, en Xbox One, en Playstation 3, et 49 tommers Samsung smart-tv, en iPhone X, et Samsung Sport Watch 2 inklusive oplader samt to fjernstyrede biler.