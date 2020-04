Se billedserie Både for børn og lærere var det dejligt at vende tilbage til noget, der mere minder om en normal hverdag, fortæller Skolen på Herredsåsens leder, Tina Mandrup. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Stille og rolig skole­genstart

Kalundborg - 16. april 2020 kl. 10:37 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var den 11. marts, at statsminister Mette Frederiksen lukkede skolerne på grund af corona-situationen, og i dag, den 16. april, genåbnede skolerne for de mindste klasser, til og med 5. klasse.

På Skolen på Herredsåsen i Kalundborg gik genåbningen rigtig godt - nemlig stille og roligt, fortæller skoleleder Tina Mandrup:

- Vi har gjort en stor indsats for både at informere forældre og for at indrette skolelokalerne, så der er god afstand mellem børnene - to meters afstand, understreger skolederen.

Tina Mandrup roser børnene for at kende corona-reglerne og fortæller, at der er sat streger på gulvet, som børnene skal følge inde i klasserne, så de ikke kommer for tæt på hinanden.

Hvis man kommer for langt væk fra stregen, risikerer man at blive »spist« af den haj (et klistermærke), der er blevet klæbet fast til den forbudte del af gulvzonen. Altså en huskeregel med humor.

På skolen mødte eleverne via branddørene til klasselokalerne i stedet for at klumpe sammen i garderoben, og de blev taget imod af lærere med flag her på dronningens fødselsdag.

Tina Mandrup kunne ikke fortælle, hvor mange børn der mødte i skole i dag:

- Vi laver en optælling senere, men fremmødet er fint, siger hun og nævner, at skoleklasserne nu er indrettet, så der højst kan være 12 børn ad gangen.

Børnene skal være mere udenfor end normalt, og mens de er ude, bliver klasselokalerne gjort rent og sprittet af, oplyser skolelederen.