Stenmalere på Røsnæs

Symb og Røsnæs Rocks ved Jette Pedersen i samarbejde med Doris Brunhøj stod for et arrangement lørdag, hvor deltagerne først i samlet flok gik tur for at finde gode sten til at male på. Derefter blev de hårde »lærreder« båret tilbage til Naturskolen, hvor malekurset foregik under et skyggefuldt træ.