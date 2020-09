Se billedserie Godt 20 personer var mødt op til dialogmødet i Kalundborg Hallerne om ny lokalplan for Kordilgadeområdet. Foto: Eva Lyng Johansen

Stemning for at gøre gågade kortere

Kalundborg - 15. september 2020 kl. 23:02 Af Eva Lyng Johansen

Godt 20 personer mødte op til dialogmødet om den nye lokalplan for lokalområdet Kordilgade, som Teknik- og Miljøudvalget havde inviteret til i Kalundborg Hallerne.

De inviterede var bygningsejere, bestyrere, erhvervsdrivende og interessenter.

Formand for Teknik- og Muljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) bød velkommen, hvor han på Kalundborg Kommunes vegne efterlyste gode input til en ny lokalplan for lokalområdet ved Kordilgade i Kalundborg og tilføjede at den gamle lokalplan var fra 1980'erne.

Lokalplanen skal understøtte udviklingen for detailhandlen og liberale erhverv, og bidrage til øget bosætning.

På dagsorden var der fire temaer, som blev gennemgået i løbet af det to timer lange møde, som både startede og sluttede med klokkespil fra Vor Frue Kirke.

Det første tema var centralisering af butiksgaden, og det var nok det punkt, som blev diskuteret i længst tid.

Christian Sabber, chef for Plan, Byg og Miljø i Kalundborg Kommune fortalte, at gågaden var af god kvalitet, men kom hurtigt ind på emnet: Hvor lang skal gågaden være, så den er fremtidsikret?

Blandt deltagerne på mødet virkede der til at være bred enighed om, at det var en god idé at få gjort gågaden kortere.

Hanne Olesen (S) fra Teknik- og Miljøudvalget sagde om gågaden.

- Som turist kan du jo komme til Bredgade uden at vide at der ligger en gågade tæt på. Vi har en unik gågade med mange specialbutikker, sagde hun.

Et andet spørgsmål, som blev luftet, var muligheden for at åbne op for boliger i stueplan i Kordilgade.

Her var meningerne lidt mere delte. Der blev også spurgt om boligerne ligne boliger eller butikker.

Liv på Øen Herefter var temaet om Øen.

- Øen er et særligt sted i byen, men er i dag ikke et attraktivt byrum. Tværtimod understreger det udfordringerne ved en lang gågade.

Således er Øen tidligere beskrevet i en dagsorden fra Teknik- og Miljøudvalget.

Øen er i forvejen udpeget som én af de fem strategiske punkter i helhedsplanen, som blev lavet for to år siden, hvor målet er af få skabt mere liv på Øen.

Der blev talt om at lave såkaldte gadegennembrud fra Øen ud mod Bredgade, så trafikken bliver enrettet.

Der blev også talt om mulighed for boldspil eller legeplads på Øen ligesom der blev talt om at lave madtorv, hvor folk kunne spise mad fra de forskellige spisesteder i området.

Det tredje tema var gaderummet i Kordilgade, som har en meget lige midterstrækning, hvor folk bevæger sig i stor hastighed. Derfor blev der talt om at bruge kunst eller blomsterkummer, som kan få folk til at stoppe mere op.

Sidste tema var udvikling af slipper og gadegennembrud.

Slipper - små byrum i gårdene mellem Bredgade og Kordilgade - afspejler byens historiske retning og bystruktur. Slipperne kan udgøre små, attraktive byrum med en særlig identitet. Der er allerede sat penge af til at udvikle fem slipper, men Kalundborg Kommune efterspurgte gode idéer fra deltagerne, hvor butiksindehaver Susanne Uhre- Prahl foreslog, at man tog til Nykøbing og så på deres bypassaager, som er udsmykket af kunstnere.

- Slipperne er vedtaget, så jeg håber, at vi kan spille hinanden gode, og Kalundborg Kommune og ejerne kan gøre det i fællesskab, sagde Jakob Beck Jensen, som til sidst takkede for nogle gode input, som skal bruges i det videre arbejde med at lave lokalplanen.