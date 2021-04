Stemmen bag ekspres-hit: Lokal sanger død efter lang tids sygdom

Sangeren Ulla Bjerre, Agerkrogen, Høng, der storhittede for 30 år siden med nummeret »Med eksprestog til Kina« sammen med Ole Bredahl ved Dansk Melodi Grand Prix, hvor sangen blev nummer to, er for nyligt død, 64 år, efter længere tids sygdom, oplyser hendes mand René Nielsen på Facebook.

- Nu synes jeg, at jeg var kommet til et punkt, hvor jeg ville puste liv i min karriere igen, for jeg har så meget at give af, udtalte hun i et interview i Sjællandske i 2011, hjemme i dagligstuen på Agerkrogen i Høng.