Det bliver grundet coronavirussen ikke, som ellers planlagt, til august i år, at man kan komme til Kalundborg Rocker igen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Statsministerens udmelding har sendt Rock'er og Kontoret til tælling

Kalundborg - 07. april 2020 kl. 11:01 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Frederiksens udmelding mandag aften om, at alle store arrangementer forbydes til og med august, er et meget hårdt slag for arrangørerne bag to af årets største begivenheder i Kalundborg.

Kalundborg Rock'er den 7. og 8. august er aflyst, og for uge 30's byfest i Kalundborgs vedkommende mødes de to formænd med aktivitets- og marketingskoordinator Anita Winther tirsdag formiddag for at beslutte, hvad der skal ske.

- Det er jo forfærdeligt, og man er grædefærdig, men jeg er bange for, at den bliver aflyst, siger Anita Winther om byfesten.

Byfestens største enkeltstående begivenhed er Kontorets arrangementer med spisning, koncerter og store telte. For ejer af Kontoret, Morten Nystrup, vil en aflysning være et hårdt slag.

- Vi er i en sæsonbetonet branche, og byfesten gør økonomisk, at vi kan klare nogle af de måneder, hvor vi ikke tjener penge, så den betyder rigtig meget, siger han.

Som Anita Winther regner han med en aflysning, men han kan ikke melde noget ud endnu, fordi statsministeren i sin tale ikke gav en definition på, hvor mange mennesker en »for stor« forsamling udgør.

Hos Kalundborg Rock'er mødes man tirsdag eftermiddag for at finde ud af, hvad man skal gøre. Ifølge tovholder Johnny Elmelund er flere muligheder i spil. Men omend man bliver kompenseret fra statslig side, er det stadig et hårdt slag økonomisk. Hvor hårdt skal de bruge de næste dage på at finde ud af helt præcist.

Kan det betyde, at Kalundborg Rock'er må dreje nøglen om?

- Personligt tror jeg det ikke. Økonomisk skal vi nok finde en løsning, siger han.

Nogenlunde samme melding kommer fra Morten Nystrup, der er ramt dobbelt i og med, han også driver spillestedet Postgaarden.

- Selvfølgelig skal vi klare det her, men det bliver en megahård omgang, siger han.