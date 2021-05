Kaare Dybvad Bek, indenrigs- og boligminister - glæder sig over de nye uddannelser til Kalundborg og Holbæk. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Statsminister: - Kalundborg er et mønster-eksempel

Kalundborg - 27. maj 2021 kl. 14:35

Af Bjarne Robdrup

Kalundborg er et succes-eksempel på betydningen af at blive løftet med nye uddannelser. Både som studie- og uddannelsesby.

Såvel statsminister Mette Frederiksen (S) som indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) fremhævede Kalundborg som det gode eksempel på at placere nye uddannelser i byer, som ikke har haft et betydende studiemiljø, da regeringen torsdag fremlagde et nyt udspil, Tættere på flere uddannelser og stærke lokalsamfund. I det udspil indgår, at Kalundborg kan se frem til at få lagt endnu et lag på studiemiljøet med en arkitektuddannelse indenfor byplanlægning.

Statsministeren omtalte under overskriften, ingeniør i Kalundborg, at professionshøjskolen Absalon i 2017 startede udbud af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg efter ønske fra bioteknologivirksomhederne i Vestsjælland, for at styrke muligheden for at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

- Uddannelsen blev oprettet i tæt samarbejde med virksomhederne Novo Nordisk, Novo-zymes, NNE, Equinor Refining Denmark, Kalundborg Forsyning og Lundbeck. De lokale virksomheder gav tilsagn om praktik og om at bidrage til undervisningen som eksempel gæsteforelæsere. Siden har Absalon fået godkendt yderligere udbud af uddannelsen som bioanalytiker (2018), diplomingeniør i maskinteknik (2019) og efter- og videreuddannelsen inden for bioteknologi, procesteknologi og kemi (2018). Absalon er aktuelt ved at etablere et egentlig Campus for de nye uddannelser med forventet indflytning i 2021, sagde statsminister Mette Frederiksen.

Gode uddannelsesmuligheder er ikke kun til gavn for den enkelte. Det gavner lokalsamfundene, der har brug for den udvikling, liv og adgang til kompetencer, der følger med lokale uddannelser, sagde indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, der glædede sig over pædagoguddannelsen til Holbæk og arkitektuddannelsen til Kalundborg - dog under den klare forudsætning, at regeringen kan forhandle sig til rette med et flertal i Folketinget.

Det bør ikke blive et problem, siger statsminister Mette Frederiksen.

