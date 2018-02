Statoil tjente en milliard

KALUNDBORG: 340 medarbejdere med administrerende direktør Jofrid Klokkehaug i front har al mulig grund til at glæde sig i disse dage. Statoil Refining Denmark i Kalundborg kom ud af 2017 med et overskud på lige godt én milliard kroner.

- Det er ingen hemmelighed, at vores branche, der er i knivskarp konkurrence over hele kloden, har været under pres, hvorfor vi i tidligere år har foretaget afskrivninger i betydeligt omfang. Det er nogle af disse millioner, vi så at sige trækker hjem igen, siger Jofrid Klokkehaug. Skattebetalingen blev på 47 mil­lioner danske kroner, og den administrerende direktør siger, at Statoil Refining Denmark forventer at udbetale udbytte.