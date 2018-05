Statoil skifter navn til Equinor

Jofrid Klokkehaug lagde ud med morgenmad sammen med vedligeholdelsesafdelingen, som har til huse på Asnæsværket, inden hun kom tll den fælles morgen-seance med flaghejsningen, hvor hun pointerede, at det nu er op til medarbejderne at fylde nye nye Navn Equinor med godt indhold.

Teknisk chef Kirstine Noermark og Claus Koch, der har mere end tre årtiers erfaring på raffinaderiet, nævnte over for Nordvestnyt, at navneskiftet nok indebærer flere følelser blandt medarbejderne i Norge end det gør i Danmark, fordi nordmændene har været meget stolte af deres Statoil.

Skjold Hansen, med ansvar for facility management, indskød med et smil, at det nu bliver en udfordring at huske at sige det rigtige selskabsnavn, når man tager telefonen.