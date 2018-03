Se billedserie Flere af lokale idrætsforeninger ønsker forbedringer af atletikstadionet i Munkesøen fra 1970. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Startskud på udvikling af Munkesøen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Startskud på udvikling af Munkesøen

Kalundborg - 16. marts 2018 kl. 15:19 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kultur- og fritidsudvalget vil at have lavet en udviklingsplan for Muneksøen i Kalundborg.

- Der er ingen tvivl om, at der skal gøres noget, og at det kommer til at koste millioner.

Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget, taler om Munkesø-området, det bynære idræts- og naturområde i Kalundborg.

Udvalget har netop besluttet, at der skal afsættes midler til at udarbejde et skitseforslag til behandling i forbindelse med budgetprocessen for 2019.

Prisen for et skitsforslag lavet af et arkitektfirma ligger på omkring 100.000 kroner, som bliver betalt via kultur- og fritidsudvalget eget budget.

Det var en fælles henvendelse fra foreningerne Kalundborg IF (KIF), Fem Tårns Motion, Kalundborg Tri samt samt Kalundborg Gymnasium i maj 2017 som startede processen med et fælles ønske om at forbedrer og forny atletikstadionet i Munkesøen. Også Kalundborg Gymnastikforening og Boldklub (KGB) henvendte sig, fordi man ønskede at få klubhuset ved siden stadionet moderniseret.

Ole Glahn var sammen med kulturchefen og foreningskonsulenten i Munkesøen for at kigge nærmere på områdets tilstand i juni.

Efterfølgende blev der lavet en workshop i december om den langsigtede udvikling i området, hvor der deltog 33 fra foreningslivet, den selvorganiserede idræt, erhvervslivet, gymnasiet, skoler, ældresagen og naboer.

Fire grupper lavede hvert et forslag med en fælles vision og beskrivelse af hvorledes de ser Fremtidens Munkesøen.

Munkesøen rummer et atletikanlæg, fem græsbaner til fodbold, en kunstgræsbane, et mindre mountainbikespor, en skaterområde med betonramper, samt et fælles klubhus for KIF, KGB og Kalundborg Cykle Club.

Grupperne har et fælles ønske om et mere lækkert og sammenhængende område med bedre faciliteter, og hvor der er plads til alle, og plads og rum til både sport og det rekreative.