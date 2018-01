Star Shine gør biler klar til salg

- Jeg har altid arbejdet med klargøring af biler, blandt andet i København, men nu har jeg fundet egnede lokaler på Gl. Nyrupvej 79a, Kalundborg. Her har jeg god plads til at klargøre biler. Enten til et salg eller bare fordi man godt kan lide at have en bil, der er flot både inde og ude, siger Hussain Al-Dahous.