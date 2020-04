Stang-underligt ...

»Stangtennis for evigt!« står der på et af elskabene i Kalundborgs bymidte, og på et andet elskab, i porten til Kordilgade 36, står der et gammelt og smukt, rustent elskab med et budskab, som måske kan bringe os tættere på kræfterne bag stangtennis-fremstøddet: »StangDennis var her«.