Sebastian Dorset er omdrejningspunktet på scenen, når der er gratis standup på Postgaarden i anledning af, at der nu er gået et år efter Trine og Morten Nystrup igen satte gang i Postgaarden. PR-foto

Standup-komiker med erfaring får ordet

Kalundborg - 25. februar 2020 kl. 07:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sebastian Dorset har brugt ord det meste af sit liv og levet af det, lige siden han blev voksen. Gennem snart 25 år som standup komiker har han ledt efter de helt rigtige og opdaget, at dem finder man kun, hvis man ikke er bange for at sige noget forkert.

Fredag den 13. marts kommer han til Postgaarden Event- og Musikhus i Kalundborg, hvor han skal være med til at fejre, at det nu er et år siden, at Trine og Morten Nystrup igen satte liv i Postgaarden og fyldte den med arrangementer.

- Vi skal fejre, at det første år er gået godt, så derfor inviterer vi til en gratis omgang standup, fortæller Morten Nystrup.

Han glæder sig over tilstrømningen af mennesker til de mange arrangementer, ligesom antallet af private arrangementer hele tiden vokser. Bryllupper, runde fødselsdage, barnedåb, konfirmationer og alle mulige andre private fester bliver lokalerne nu også brugt til.

- Vi vil gerne give noget igen ved at invitere til alle gratis til et show med Sebastian Dorset, som er blandt de absolut mest rutinerede standup komikere i landet, siger Morten Nystrup.

Kan man stadig risikere at lave et standup-show i 2020? Er der plads til at navigere mellem de hyperforsigtige, der hører fornærmelser i hver eneste vittig bemærkning, og så de kronisk rasende, der kun kender skældsord, og bruger dem til samme formål, som Kain svang øksen.

Begge sider er lige komiske, men heldigvis er de bange for latteren. Den er kryptonit for selvhøjtidelighed af enhver slags. Så vi må bruge latteren som redningsplanke i en tid, hvor det både er svært at finde noget at grine af, men helt umuligt at lade være.

Sebastian Dorset samler 25 års erfaring som komiker i et oneman show. Gæsterne får både den autoritative guide til, hvad man må grine af og en yderst personlig beretning om, hvordan man også kan være menneske. Showet er 90 pct. ordbaseret, resten er pauser.

- Vi mennesker er de eneste, der bruger ord. Bortset fra syngende hvaler og papegøjer, der vil have sukker og ydmyger sig selv ved at kalde sig »poppedreng« for at få det. Og så den dér nuttede hund på youtube, der lyder som om den snakker, når man spiller mundharpe. Men bortse fra den slags, er vi mennesker de eneste, der bruger ord, lyder det fra Sebastian Dorset.