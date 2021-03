Se billedserie Poul Pedersen døbte roklubbens nye båd, med to æresmedlemmer, Hans Henrik Sørensen og Jørgen Vester, som vidner. Privatfoto

Standerhejsning med ny båd i sæson nr. 103

Kalundborg - 28. marts 2021 kl. 13:27 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Kalundborg Roklub har taget hul på en ny sæson. Sæson nr 103. Det skete lørdag - og endda med indvielse af en helt ny båd. Men helt så festligt, som det kunne have været, blev det ikke. for, som formanden, Per Jepsen sagde:

- Da standeren røg til vejrs sidste år, måtte vi være fem personer udenfor. I år må vi være 10 personer udenfor, hvis vi ikke dyrker vores idræt, så derfor bliver årets standerhejsning vist on-line, da det blæser for meget til, at vi må gå på vandet.

Per Jepsen fortsatte:

- Selv om coronaen har spændt ben for mangt og meget, er vi så heldige, at vi godt kunne komme ud og ro, og det har rigtig mange i klubben benyttet sig af. Også hen over vinteren, og vi valgte derfor at lade broen blive ude. Vinterroning er nok kommet for at blive.

Kasserer Marie Valeur fortsætter:

- Mange af de vinteraktiviteter, der normalt er i roklubben; bådklargøring, fællestræning i ergometre, fællesspisning og foredrag samt træning i svømmehallen, har ikke kunne lade sig gøre. Men vi valgte at lade medlemmerne låne klubbens ergometre, så de blev brugt. Så har vi lavet on-line gymnastik/træning to gange om ugen, og det har været en succes. Vi er så heldige, at det kun er få af klubbens medlemmer, der har meldt sig ud - faktisk er der allerede en del nye, der har meldt sig ind. Det er rigtig dejligt, konstaterede roklubbens kasserer.

Årets fiduspokal - til en roer, der skiller sig ud - gik til Anne Marie Høi, for hendes engagement, gode humør og lyst til at gøre roklubben til et godt sted at være - for alle.

Ny båd indviet

Standeren blev hejst af Anja og Monika Andersson, aktive roere, der udtrykte håb om en aktiv sæson og en snarlig mere normal hverdag.

Klubbens nye båd blev døbt af Anjas far, Paul Petersen, der allerede har roet adskillige ture i den og har været tovholder og problem-knuser mellem klubben og den tyske leverandør.