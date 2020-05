Den 21. maj kan man opleve stand-upperen Uffe Holm ved et drive-in show i Kalundborg. Her ved et tidligere show i Hillerød. Foto: Mie Neel

Stand-up og MGP show som drive-in

11.marts blev en dag der går over i historien. Corona virus tog sit indtog i Danmark og lukkede landet ned. Det betød blandt andet at alt underholdning som danskerne glædede sig til, blev udskudt på ubestemt tid. Torsdag den 21. maj er der dog mulighed for at opleve både stand-up og musikalsk underholdning, når drive in konceptet »Bliv i bilen« gæster Kalundborg med stand-upperen Uffe Holm og MGP artister.