Stafetpenge skal måske bruges på vaccine til ansatte

Det betyder, at der nu står 346.000 ubrugte kroner på kontoen for sundhedsfremme i 2020.

Hovedudvalgets arbejdsgruppe har foreslået, at bruge de uforbrugte sundhedsmidler på et tilbud om gratis influenzavaccination til alle kommunens ansatte.

Forslaget begrundes med, at influenzavaccination kan være med til at forebygge alvorlige sygdomsforløb - især i kombination med Covid 19, men også at vaccination kan have en positiv effekt på sygefraværet.