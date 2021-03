Se billedserie Frivillige fra Stafet For Livet var onsdag at møde på Solskinspladsen i Kalundborg, hvor de var ude for at gøre reklame for årets event. Foto: Thomas Rye

Stafet for livet er klar med en plan B

Kalundborg - 31. marts 2021 kl. 15:39 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Stafet For Livet arbejder både med en plan A og en plan B frem til årets event den 12. til 13. juni. Håbet er at kunne gennemføre som normalt, men årets stafet vil blive gennemført uanset hvad, lover arrangørerne.

Onsdag eftermiddag kunne man møde Ole Lauritzen og andre frivillige fra Stafet For Livet på Solskinspladsen i Kalundborg.

Gruppen var mødt op for at gøre reklame for årets event. Sidste år måtte man aflyse arrangementet på grund af Coronaepidemien, men i år er arrangørerne anderledes forberedte.

- Vi håber naturligvis på, at restriktionerne er blevet lempet så meget, at vi kan gennemføre stafetten i Munkesøen, som vi plejer. Vi er dog realistiske og arbejder derfor også på en plan b, så vi ikke igen bliver nødt til at aflyse. I år gennemfører vi uanset hvad, lover formand Ole Lauritzen.

Plan b omfatter, at de forskellige hold samles rundt omkring i byen på hver deres base, og gennemfører stafetten holdvis hver for sig. Stafet For Livet vil så lave en hovedbase i Munkesøen, som holdene et af gangen vil kunne besøge i løbet af weekenden.

- Vi har planlagt åbningsceremoni med borgmester Martin Damm og journalist Arne Notkin, der selv har været ramt af kræft. Lysceremonien vil også blive gennemført som normalt, og hvis vi ikke kan samles i Munkesøen som vi plejer, så bliver det hele streamet på internettet, fortæller Ole Lauritzen.

Stafet For Livet er også ved at undersøge, om det i så fald kan lade sig gøre at få vist åbningsceremonien på storskærmen i Kalundborg Havnepark.

Onsdag på Solskinspladsen kunne man også se nogle af de poser, som bruges til lysceremonien i forbindelse med Stafet for livet.

Når mørket falder på til stafetten, dæmpes musikken og belysningen. Alle deltagerne samles til lysceremonien og der tændes levende lys i papirposer.

- Hvert lys repræsenterer en som vi mistede til kræft eller er en støtte til en af de personer, der stadig kæmper mod kræften, forklarer Ole Lauritzen.

På hver pose er der skrevet nogle ord til den person, som lyset repræsenterer.

Stafet For Livet 2021 er planlagt til weekenden den 12. til 13. juni.