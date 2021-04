Stafetten indledes med en fighterrunde, hvor alle nuværende og tidligere kræftpatienter, går den første runde på banen iført gule trøjer. Billedet er fra 2019. Foto: Thomas Rye

Stafet for Livet bliver anderledes i år

Kalundborg - 29. april 2021

Nu er tilmeldingen til Stafet For Livet i Kalundborg den 12. juni åben.

Det bliver et lidt andet koncept i år, men styregruppen sætter stadig fokus på kræft som sygdom gennem oplysning ved forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Overskuddet fra Stafet For Livet Kalundborg går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patiensstøtte, og 10 procent går til det lokale arbejde i Kalundborg lokalforening.

Alle kan stille et hold med venner, familie, kolleger, foreningsaktive eller andre, som gerne vil støtte kampen mod kræft. Man bestemmer selv, hvor stort holdet skal være, hvordan man vil bevæge sig og i hvor mange timer den enkelte deltager er med.

Fælles for alle, er at holddeltagerne betaler for at deltage i stafetten.

Hvis man ikke lige får samlet et hold, er man selvfølgelig velkommen til at gå en tur alene eller tilmelde sig holdet »Blandede Bolsjer« på hjemmesiden for Stafet for livet i Kalundborg.

Forkortet og hver for sig Selv om genåbningsplanen siger, at man må være så mange, man vil udenfor, tager styregruppen deres forholdsregler og laver en forkortet version af stafetten i år.

Det bliver derfor kun om lørdagen den 12. juni fra klokken 11-23.

Udover at det bliver en forkortet version i forhold til 2018 og 2019, bliver det også et anderledes set-up, da ingen hold får base i Munkesøen i Kalundborg, hvor Stafet for Livet foregår.

- Alle hold skal gå hver for sig, siger formand Ole Lauritzen, der dog også nævner, at der arbejdes på at sende live video fra taler, fighterrunden og lystænding.

Styregruppen vil stadig være at finde i Munkesøen. Der arbejdes også på en plan for, hvordan holdene kan komme forbi i løbet af dagen eller at styregruppen kommer på besøg på baserne rundt omkring.

Holdet »Blandede Bolsjer« vil også få base i Munkesøen.

- Vi erfarer, at selv om restriktionerne bliver hævet fra regeringens side, vil der stadig være virksomheder i Kalundborg, som ikke kan deltage på pladsen som følge af interne regler i forhold til Corona, og vi vil gerne have så mange med som muligt, derfor denne decentrale løsning, forklarer formand Ole Lauritzen.

Stafetten indledes med en fighterrunde, hvor alle nuværende og tidligere kræftpatienter går den første runde på banen iført gule trøjer. Fighterne er æresgæster ved stafetten og er altid velkommen på stafetten.

Tilmelding som Fighter og holddeltager sker på Stafet for Livet i Kalundborgs hjemmeside.