Styregruppen for Stafet For Livet Kalundborg har på grund af coronakrisen besluttet at udsætte arrangementet til 2021. Privatfoto

Stafet For Livet venter til 2021

Stafet For Livet i Kalundborg bliver ikke holdt i 2020. Den lokale styregruppe har på grund af coronakrisen valgt at udskyde afholdelsen til 2021.

Styregruppen for Stafet For Livet i Kalundborg og Kræftens Bekæmpelse siger tak til alle frivillige, Fightere, deltagere, sponsorer og andre støtter, som har bakket op om arbejdet med planlægningen af årets stafet.

- Vi ved, det er en højt værdsat begivenhed for de mange, som allerede har deltaget i de foregående års stafetter i Kalundborg, og vi havde sådan glædet os til igen at fejre livet og fællesskabet med vores tredje stafet i Kalundborg i år, siger Ola Lauritzen, formand for Stafet For Livet.