Stafet For Livet søger efter flere tovholdere

På datoerne 30. juni og 1. juli bliver Munkesø Stadion rammen om et storstilet arrangement til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

»Stafet For Livet« er navnet på begivenheden, hvor det handler om at mødes og sammen løbe eller gå en masse penge ind i løbet af 24 timer til fordel for organisationen.

- Man kan sige, at der skal holdes gang i et hjul på løbebanen, idet alle de tilmedte hold i løbet af døgnet hele tiden skal have en deltager på vej rundt på løbebanen. Vi er meget glade for, at KGB har givet den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse lov til at benytte faciliteterne, siger Hermann Hansen, Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Kalundborg.