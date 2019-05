Se billedserie Der var deltagere i alle aldre i det 24 timer lange arrangement i Kalundborg sidste år. Foto: Thomas Olsen

Stafet For Livet - i år med masser af underholdning

Kalundborg - 13. maj 2019

I år er det anden gang, man arrangerer Stafet For Livet i Kalundborg, og det sker 25.-26. maj i Munkesøen på Stadion Allé.

331 deltagere har foreløbig tilmeldt sig stafetten, men der er plads til flere, og man kan stadig nå at tilmelde sig og være med i kampen mod kræft.

Der er 15 hold at vælge i mellem, men man kan også oprette sit eget hold sammen med familie, venner eller kolleger - alle kan være med.

- Husk det er ikke et løb, du kan gå eller kravle, lige som det passer dig - og det er kun en konkurrence, hvis du vælger at gøre det til en, lyder det fra Rikke Dybkjær Meltz fra styregruppen. Man kan tilmelde sig på https://www.stafetforlivet.dk/stafet/kalundborg

Sidste år deltog 333 personer i Kalundborg, og arrangementet gav et overskud på 125.000 kr. Et langt større beløb end forventet.

Stafetten i år åbnes med taler af borgmester Martin Damm og varehuschef Kirsti Thygesen fra Kvickly.

Den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse er til stede på pladsen med oplysninger om aktiviteter for kræftramte, samt råd om, hvordan man kan hjælpe sig selv til ikke at blive ramt.

Arrangementet begynder kl. 11 med åbningstalerne og stafetten går efterfølgende i gang.

Kl. 11.30 er det Thomas Thopper, der som første mand på scenen underholder de mange mennesker på stadion. KorU går på kl. 13, mens der bydes på zumba fra kl. 14 og kl 20.

Blues Martin kan man nyde et par gange i løbet af lørdag eftermiddag, hvor også Henning Weisdorf er på scenen.

Last to Know slutter lørdagsunderholdningen af fra kl 20.45 med en god gang rock fra scenen. Bandet spiller covernumre af grupper som ZZ Top, Big Fat Snake, Status Q, DAD, Gasolin og Deep Purple.

Programmet sluttes af kl. 22.30 med en lyscermoni.

Stafetten varer hele natten for at symbolisere, at kræftpatienter kæmper med sygdommen hele døgnet.

Søndag formiddag er det Jess Nielsen & datter samt tryllekunstneren Lasse K, man kan opleve på scenen.

Stafet For Livet bliver i år holdt i 78 byer i Danmark. Holdene har mindst én deltager på banen under hele stafetten.

Holdene kan vælge at samle ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde. Enten ved at finde en sponsor eller ved at arrangere støtte-events op til stafetten.

Stafet For Livet er en verdensomspændende begivenhed, der blev startet i USA i 1985 af en kræftlæge ved navn Gordon Klatt. I 2016 deltog 3,7 mio. mennesker i arrangementer i 29 lande, og det gør Stafet For Livet til verdens største bevægelse mod kræft.

Der er mulighed for at bestille mad i forvejen, så man kan spise sammen med sit hold lørdag middag, aften og søndag morgen. I løbet af dagen vil der være salg af pølser/brød i madteltet.

Flere hold sælger kage/frugt fra deres holdtelte til fordel for stafetten.

- I madteltet sælger vi også drikkevarer og som sidste år, sætter Kalundborg Forsyning en vandpost op til os, så alle har adgang til vand under hele arrangementet. Der er jo nogle, der skal gå om natten, og da det nok ikke er muligt at gå hele natten, er der mulighed for at overnatte på området, oplyser Rikke Dybkjær Meltz.

På styregruppens vegne takker hun de mange sponsorer.

- Vi har fået meget foræret, andet har vi fået til priser under normalprisen. Det er fantastisk at opleve, hvor mange, der bakker op om arrangementet. Det hjælper os til at samle et stort beløb ind til Kræftens Bekæmpelse, så de får endnu bedre muligheder for at støtte kræftramte og deres pårørende i kampen mod kræft.