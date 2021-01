ShopSjælland har nu alle muligheder for at vokse og blive det sted, man handler på nettet og samtidig støtter de lokale butikker. Vores Kalundborg og Kalundborgegnens Erhvervsråd er gået sammen for at gøre de handlende opmærksomme på de oplagte muligheder, der netop ligger i en tid, hvor mange af de fysiske butikker er lukket.

Send til din ven. X Artiklen: Stærkt samarbejde hjælper med at sætte gang i lokale butikkers nethandel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stærkt samarbejde hjælper med at sætte gang i lokale butikkers nethandel

Kalundborg - 18. januar 2021 kl. 12:17 Kontakt redaktionen

Et stort flertal af butikker holder lukket på grund af corona-restriktionerne. Sådan har det været i flere uger, og den situation ser det ikke umiddelbart ud til, der bliver ændret på foreløbig. Dermed er grundlaget for alvor langt for at finde på noget andet - butikkerne har masser af varer, de gerne vil sælge.

Nu er to stærke spillere derfor gået sammen, Vores Kalundborg og Kalundborgegnens Erhvervsråd, for at igen at gøre opmærksom på den færdige platform, der står klar med alle de nødvendige faciliteter, som kan hjælpe de mange hårdt ramte butikker, der ikke har nogen eller kun ganske lidt omsætning - ShopSjælland.

Det er en fælles platform og webportal, hvor man kan præsentere varer og ydelser på et samlet og overskueligt sted.

Syv butikker fra Kalundborg Kommune er indtil videre repræsenteret, og det er alt for få i forhold til det potentiale, der er på platformen.

Vores Kalundborg og Kalundborgegnens Erhvervsråd slå nu et kraftigt slag for de oplagte muligheder, som ligger og venter på butikkerne.

- Det koster 199 kroner om måneden for butikkerne at være med, og det er meget billigt. Og ShopSjælland er en forening, så det betyder, at de penge vi tjener, de bliver brugt til udvikling af platformen, fortæller Keld Haapanen, næstformand i Vores Kalundborg.

I ShopSjælland er der ikke nogen investorer, der skal tjene på at formidle en handel, og deltagerne kan, hvis de vil, få stor indflydelse på, hvordan portalen skal udvikle sig.

- Butikkerne behøves ikke bekymre sig om, hvordan kunderne kan betale varerne, det ligger klar på ShopSjælland, ligesom der er aftaler med GLS og PostDanmark om levering af varerne til kunden.

- Det er også muligt at sælge sine varer med click & collect via ShopSjælland, gør Keld Haapanen opmærksom på.

David Hindberg, der er kommunikations- og erhvervskonsulent på Kalundborgegnens Erhvervsråd, oplyser, at i forbindelse med det det to-årige projekt, som handler om at skabe liv i bymidterne i Kalundborg, Høng og Gørlev, der vil man også gøre opmærksom på de muligheder, der ligger i ShopSjælland, når man er ude og tale med indehaverne af butikkerne.

- Mulighederne i ShopSjælland svarer til, at der står et tomt butikslokale klar, og det kan lejes for 199 kroner om måneden. Det er en meget billig leje.

Det er Morten Hass Augustsen, der er ansat som projektleder på erhvervsrådet for at skabe mere liv i de nævnte bymidter:

- Det er naturligvis nogle ærgerlige omstændigheder, der gør, at vi nu sætter fokus på ShopSjælland. Og, så vidt det er muligt, vil vi gerne hjælpe butikker i gang på portalen, så snart vi får det lært, siger Morten Hass Augustsen.

Keld Haapanen oplyser, at der er gode kræfter at trække på i Vores Kalundborg, hvis man har brug for hjælp til at komme i gang.

Andre byer har fået øjnene op for de muligheder, der gemmer sig i ShopSjælland for de lokale butikker.

- Bl.a. har Middelfart henvendt sig og de har nu deres leasede version af ShopSjælland, og der har også været andre henvendelser. Så vi tjener lidt på den måde til vores fælles portal, fortæller Keld Haapanen.

Man behøves i øvrigt ikke at være medlem af Vores Kalundborg for at få sin butik på ShopSjælland, ligesom den også er åben for iværksættere.