- Vi er lykkes med at samle et meget stærkt og kompetent team med de helt rigtige netværk og kompetencer til at løfte bestyrelsesansvaret for BPH, siger ledelsesansvarlig på BPH. Foto: Søren Svendsen Foto: Søren Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Stærke kræfter bag ny bestyrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stærke kræfter bag ny bestyrelse

Kalundborg - 17. august 2020 kl. 14:47 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen for (BPH) Biomanufacturing Project House er på plads, og det er erfarne kræfter, som nu skal drive samarbejdet mellem industri og forskning i Skandinaviens største bioindustrielle klynge, som nu skal bygges i Kalundborg.

Det fremgår af en pressemedelelse udsendt af Absalon University College på fællesskabets vegne.

Kun en måned efter, at det blev offentliggjort, at en samlet bevilling på 120 millioner kroner skal skabe rammer og indhold for et forsknings- og uddannelsesinitiativ i Kalundborg, er en stærk bestyrelse nu på plads. Biomanufacturing Project Houses nyvalgte bestyrelse, der består af erfarne repræsentanter fra danske universiteter, lokale virksomheder og Kalundborg Kommune, vil bringe både deres netværk samt deres store ekspertise indenfor biotek, procesindustri samt industri 4.0 i spil for at bidrage til initiativets succes.

- Kalundborg er Skandinaviens største bioindustrielle klynge, internationalt anerkendt for industriel bæredygtighed og cirkulær produktion og hjemsted for flere end 5.000 industriarbejdspladser fordelt på en række af Danmarks største virksomheder. Imidlertid er klyngen udfordret af en begrænset tilstrømning af nyuddannede specialister og mangel på forskningsinfrastruktur. Kalundborgs beliggenhed, en times kørsel fra Odense og København, kan være en barriere, som gør det vanskeligt at tiltrække og fastholde en kvalificeret arbejdsstyrke. Det skal initiativet bidrage til at ændre. Formålet er at tiltrække nye studerende og tilføre innovationskraft og bæredygtige løsninger på konkrete problemstillinger i virksomhederne, fastslås det.

75 kandidatprojekter

Det fysiske omdrejningspunkt for initiativet er BPH, som vil blive drevet i regi af Professionshøjskolen Absalon, der i forvejen uddanner diplomingeniører i Kalundborg. Herfra vil studerende fra danske og internationale universiteter udføre anvendt forskning inden for bioproduktion, cirkulær produktion, industri 4.0 og relaterede områder i samarbejde med lokale industriaktører. Det er planen at gennemføre 75 kandidatprojekter i den første projektperiode, som løber fra 2020, hvor byggeriet påbegyndes, til 2026.

De første studerende begynder projektarbejdet i BPH i starten af 2022, men allerede nu trækker den nye bestyrelse i arbejdstøjet.

Glæde over bestyrelse

Daniel Bojsen, Head of Health, Social and Engineering på Professionshøjskolen Absalon, der har det ledelsesmæssige ansvar for BPH, glæder sig over den nyetablerede bestyrelse:

- Vi er lykkes med at samle et meget stærkt og kompetent team med de helt rigtige netværk og kompetencer til at løfte bestyrelsesansvaret for BPH. Jeg glæder mig meget til samarbejdet, og selv om vi endnu ikke har haft vores konstituerende møde, hæfter mig ved et stort engagement fra repræsentanter fra både industrien og universiteterne.