Se billedserie Der har i lang tid været et stort ønske om at få opgraderet Munkesøen Stadion. Blandt andet løbebanerne. Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Stadion skal fikses nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadion skal fikses nu

Kalundborg - 06. maj 2021 kl. 19:42 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

kalundborg: Kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune har modtaget et ønske fra borger Per Romdal om at få atletikstadionet i Munkesøen i Kalundborg opgraderet.

- Jeg har selv været ude at kigge på stadionet, og det ser forfærdeligt ud. Hvis man falder på løbebanen, slår man sig i hvert fald. Det kan vi ikke være bekendt, siger Hans Munk (R), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Med henvendelsen fulgte et overslag på, hvad det vil koste at lave en forundersøgelse. Det, der umiddelbart ønskes udarbejdet projektforslag på, er, at løbebanerne (seks spor på 400 meter og otte spor på 100 meter) bliver renoveret med kunststofbelægning. Alene forundersøgelsen anslås at koste 150.00 kroner uden moms.

- Der er behov for, at det bliver lavet. Når der skal være et stort byudviklingsprojekt af både Midtbyen og Højbyen, går det ikke at vi har Munkesøen, som ligner noget fra forrige årtusinde, siger Hans Munk.

Ifølge Hans Munk bliver atletikstadionet brugt af Kalundborg Idrætsforening (KIF), 5 Tårns Motion og Kalundborg Triathlon, som sammenlagt har 450 medlemmmer.

- Vi hører også, at foreningerne får henvendelser fra forældre, som søger efter atletiktilbud til børn, hvilket de ikke har faciliteter til, siger Hans Munk.

Kultur- og fritidsudvalget vil nu sende sagen til budgetseminar for 2022, da der ikke driftsmidler til dette i budgettet.

Her skal der også kigges på om fodboldbanen kan blive opgraderet, så den lever op til DBU's krav.

- I øjeblikket er det kun Svebølle Stadion, som lever op til kravene, siger Hans Munk.

Han håber, at der kan skaffes flertal for at få opgraderet atletikstadionet i Munkesøen, som ikke er et nyt problem. I september 2017 fortalte Per Romdal i en artikel i Nordvestnyt om, hvordan ukrudt og vand på løbebanen, nærmest gjorde det til et forhindringsløb at anvende banen.

Det slidte stadion gav dengang anledning til kultur- og fritidsudvalget kiggede på hele Munkesøen, som man ønskede fik et generelt løft.

- Det var et rigtigt flot projekt, som der desværre ikke var flertal for. Nu vil vi i første omgang have ordnet stadionet, siger Hans Munk.